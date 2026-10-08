Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 17 тыс.

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 октября, составило 197 тыс., сократившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 199 тыс., пересмотрено со 197 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 198 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 сентября, выросло на 17 тыс. и составило 1.716 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.699 млн, пересмотрен с 1.701 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 12.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.711 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 сентября, сократилось на 47.4 тыс. и составило 1.52 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.73 млн.