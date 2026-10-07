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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.1 млн баррелей

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 2 октября, снизились на 2.09 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.37 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.46 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующемся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.87 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.7 млн барр., запасы бензина снизились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.5 млн барр.

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