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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2026 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:13

Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре вышла в область расширения

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре выросла до 50.1 пункта против 47.8 месяцем ранее.

Индикатор оказался выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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