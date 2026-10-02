Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 29 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 29 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 90 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за август пересмотрены в худшую сторону - с +162 тыс. до +133 тыс., за июль - с +21 тыс. до (-10 тыс.).

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 46 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 85 тыс.

В отчете NFP говорится, что занятость во всех основных отраслях в сентябре изменилась незначительно.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в сентябре выросло на 23 тыс., в сфере частных образовательных услуг сократилось на 3.2 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг уменьшилось на 9 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 10 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 10.8 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 5.8 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 5 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 7.6 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе уменьшилось на 7 тыс., в сфере информационных технологий сократилось на 10 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 0.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 11 тыс. после повышения на 16 тыс. в августе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 9 тыс. после увеличения на 15 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 2 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи уменьшилась на 0.6 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в сентябре сократилось в целом на 17 тыс. по сравнению с августом. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксирован прирост на 0.7 тыс. сотрудников. Число рабочих мест в сфере государственного муниципального образования уменьшилось на 1.8 тыс.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре повысился на 0.1 процентного пункта (п.п.) и составил 4.2%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.1%. Официальный отчет по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в прошлом месяце выросло на 78 тыс. до 7.11 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 406 тыс. до 163.15 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 346 тыс. до 105.29 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 485 тыс. до 170.26 млн.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы (participation rate) вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.8%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтенных в составе рабочей силы граждан выросла на 2.25 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в сентябре увеличилось с учетом сезонных колебаний на 14 тыс. до 1.94 млн, составив 27.1% от общего числа безработных против 27.0% в августе и 23.6% годом ранее.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 45 тыс. с учетом сезонных колебаний, составив 3.20 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в сентябре выросло на 88 тыс. до 134.38 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 205 тыс. до 28.75 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день), выросло на 111 тыс. до 4.50 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся ее поиском время от времени, снизился на 0.1 п.п. по сравнению с августом и составил 7.6% с учётом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.1% с учетом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.4 часа, как и в августе.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.81 долл против 37.76 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. В августе почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в сентябре выросла на 3.0% после повышения на 3.1% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.2%.

Средняя недельная заработная плата повысилась до 1300.66 долл в сравнении с 1298.94 долл в августе.