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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2026 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
02.10.2026 15:42

Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты выросли меньше прогноза

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.4 часа, как и в августе.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.81 долл против 37.76 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. В августе почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в сентябре выросла на 3.0% после повышения на 3.1% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.2%.

Средняя недельная заработная плата повысилась до 1300.66 долл в сравнении с 1298.94 долл в августе.

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