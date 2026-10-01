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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2026 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
01.10.2026 17:13

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в сентябре выросла

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в сентябре выросла на 6.8 пункта до 77.9.

При этом в августе показатель не изменился, а в июле и июне уменьшился на 2.9 и 9.1 пункта соответственно.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя до 72.9.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

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