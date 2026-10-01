Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 11 тыс.

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 сентября, составило 197 тыс., сократившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 201 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 198 тыс., пересмотрено со 197 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 200 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 сентября, сократилось на 11 тыс. и составило 1.701 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.712 млн, пересмотрен с 1.719 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 18.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.724 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 сентября, сократилось на 21.2 тыс. и составило 1.57 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.75 млн.