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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2026 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
01.10.2026 14:01

Число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре сократилось на 18% по сравнению с августом

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре сократилось на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 43.28 тыс. против 52.88 тыс. в августе.

В годовом сравнении показатель снизился на 20%.

В III квартале показатель уменьшился на 43% по сравнению с предыдущим кварталом.

Всего за девять месяцев текущего года было объявлено о планируемом увольнении 573.2 тыс. сотрудников, что оказалось на 39% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.

Технологический сектор с начала года потерял 165.9 тыс. рабочих мест, что оказалось на 54% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Сектор стал лидером по числу объявленных увольнений в 2026 году, на него приходится 29% от общего числа сокращений.

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