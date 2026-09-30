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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
30.09.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 сентября, выросли на 1.02 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.99 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.29 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.23 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.2 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.1 млн барр.

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