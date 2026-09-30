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30.09.2026 16:52

ISM-Chicago: Бизнес-барометр Чикаго в сентябре значительно вырос

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчету MNI Indicators и Института управления поставками Чикаго (ISM-Chicago), индекс деловой активности в регионе Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в сентябре вырос до 58.8 против 47.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 51.2.

Индекс рассчитывается по результатам опроса менеджеров по закупкам компаний Чикагского региона - как промышленных, так и непромышленных. Он представляет собой взвешенную сумму пяти составляющих: новых заказов, объема производства, занятости, портфеля невыполненных заказов и сроков поставок. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение деловой активности, ниже 50 пунктов - на ее сокращение.

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