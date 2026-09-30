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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2026 г.Рост базовой инфляции в США в августе составил ...
30.09.2026 15:42

Рост базовой инфляции в США в августе составил 3.0% в годовом сравнении

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В июле базовая инфляция увеличилась на 0.1% (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в августе вырос на 3.0% против +3.0% в июле (пересмотрено с +3.3%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в августе вырос на 3.4% в годовом сравнении против +3.4% в июле (пересмотрено с +3.7%).

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в августе вырос на 0.3% после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.2%).

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