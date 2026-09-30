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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2026 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
30.09.2026 15:37

Личные доходы американских потребителей в августе повысились на 0.2%, личные расходы выросли на 0.9%

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в августе не изменились после увеличения на 0.3% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.8%.

Норма сбережений составила 4.1%.

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