ВВП США во II квартале вырос на 2.2%

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, реальный ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в апреле-июне на 1.5%.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В I квартале ВВП США расширился на 2.5% (пересмотрено с +2.1%).

По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%.

Согласно сентябрьскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.3%.