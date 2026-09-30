ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 90 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 90 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 73 тыс.

В августе число рабочих мест выросло на 36 тыс., пересмотрено с 38 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре выросло на 23 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 54 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 14 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 59 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 31 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 2 октября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 90 тыс. после увеличения на 162 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.1%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.