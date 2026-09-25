Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 48.1.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 47.8. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 47.4.

В августе значение индекса составило 51.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине сентября составил 4.6%, как и в начале месяца, против 4.0% в августе.