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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 48.1.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 47.8. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 47.4.

В августе значение индекса составило 51.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине сентября составил 4.6%, как и в начале месяца, против 4.0% в августе.

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