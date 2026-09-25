Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.3%.
В июле объём заказов на товары длительного пользования повысился на 0.9% (пересмотрено с +1.1%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.6% после его роста на 0.4% в июле.
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в июле (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.