Продажи новых домов в США в августе выросли на 6.4% (расширенное сообщение)

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе выросли на 6.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 684 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 643 тыс. в июле (пересмотрено с 607 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 615 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2025 года продажи новых домов уменьшились на 2.0%.

В целом, в августе было продано 57 тыс. новых домов против 53 тыс. в июле и 58 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 17 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (13 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов). Кроме того, было продано 5 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 6 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 2 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 393.7 тыс. долларов против 392.2 тыс. в июле и 406.4 тыс. в июне. В августе 2025 года медианная цена проданного дома составляла 417.9 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 478.7 тыс. долларов против 526.4 тыс. в июле и 495.5 тыс. в июне. В августе 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 525.1 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 483 тыс. единиц против 483 тыс. в июле и 480 тыс. в июне.

При зафиксированном в августе уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 8.5 месяца против 9.0 в июле и 8.6 в июне.