Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в августе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.