Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с августом 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 76.3%, как и в июле.

В августе 2025 года показатель составлял 76.1%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.