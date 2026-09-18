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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2026 г.Объём промышленного производства в США в август...
вчера 16:19

Объём промышленного производства в США в августе не изменился

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с августом 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 76.3%, как и в июле.

В августе 2025 года показатель составлял 76.1%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.

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