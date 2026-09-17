Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе вырос на 0.3%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 71.2 пункта против 71.0 в июле (пересмотрен с 71.2) в сравнении с рекордно низкими значениями 70.6 в январе 2025 года и 70.8 в январе 2026 года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение индекса на 0.2%.

В годовом сравнении индекс упал на 4.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в августе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.