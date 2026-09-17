Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 39 тыс.

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 сентября, составило 196 тыс., уменьшившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 208 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 203.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, сократилось на 39 тыс. и составило 1.730 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.769 млн, пересмотрен с 1.774 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 16.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.761 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 августа, сократилось на 63.8 тыс. и составило 1.694 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.835 млн.