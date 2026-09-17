Курс доллара 84.5093   Курс евро 97.4984  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:49

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 39 тыс.

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 сентября, составило 196 тыс., уменьшившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 208 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 203.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, сократилось на 39 тыс. и составило 1.730 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.769 млн, пересмотрен с 1.774 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 16.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.761 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 августа, сократилось на 63.8 тыс. и составило 1.694 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.835 млн.

Другие новости

вчера
17:08
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе вырос на 0.3%
вчера
16:31
Россия открыта для прагматичного сотрудничества с Венгрией в энергетике - посольство РФ
вчера
16:07
Подкомиссия по безопасности критической инфраструктуры обсудила господдержку компаний РФ
вчера
15:57
БИЗНЕС РФ ПОДГОТОВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛЯТОРНЫМ И НАЛОГОВЫМ ПОСЛАБЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНВЕСТИРУЮЩИМ В ЗАЩИТУ ОТ БПЛА - КАБМИН
вчера
15:49
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 39 тыс.
вчера
15:43
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе уменьшилось на 2.7%
вчера
15:42
Число закладок новых домов в США в августе сократилось на 2.6%
вчера
15:37
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 10 тыс.
вчера
15:36
ОГРАНИЧЕНИЯ ЕС НА ПРИЗНАНИЕ РОССИЙСКИХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОТИВОРЕЧАТ ПРИНЦИПАМ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ И ПРИНЦИПУ ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВ - ЦБ РФ
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.