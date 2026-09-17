Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе уменьшилось на 2.7%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в августе уменьшилось на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1394 тыс. в годовом исчислении против 1433 тыс. в июле (пересмотрено с 1443 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1400 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений выросло на 3.5%.