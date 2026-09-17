Курс доллара 84.5093   Курс евро 97.4984  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2026 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:43

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе уменьшилось на 2.7%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в августе уменьшилось на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1394 тыс. в годовом исчислении против 1433 тыс. в июле (пересмотрено с 1443 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1400 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений выросло на 3.5%.

Другие новости

вчера
16:31
Россия открыта для прагматичного сотрудничества с Венгрией в энергетике - посольство РФ
вчера
16:07
Подкомиссия по безопасности критической инфраструктуры обсудила господдержку компаний РФ
вчера
15:57
БИЗНЕС РФ ПОДГОТОВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛЯТОРНЫМ И НАЛОГОВЫМ ПОСЛАБЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНВЕСТИРУЮЩИМ В ЗАЩИТУ ОТ БПЛА - КАБМИН
вчера
15:49
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 39 тыс.
вчера
15:43
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе уменьшилось на 2.7%
вчера
15:42
Число закладок новых домов в США в августе сократилось на 2.6%
вчера
15:37
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 10 тыс.
вчера
15:36
ОГРАНИЧЕНИЯ ЕС НА ПРИЗНАНИЕ РОССИЙСКИХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОТИВОРЕЧАТ ПРИНЦИПАМ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ И ПРИНЦИПУ ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВ - ЦБ РФ
вчера
15:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в сентябре снизился
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.