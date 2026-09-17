Глава ФРС США Кевин Уорш: инфляция слишком высока и остаётся такой слишком долго (ПОВТОР)

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 16 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевин Уорш заявил, что экономическая активность в США растет уверенными темпами, однако инфляция значительно превышает целевой уровень в 2%.

По итогам состоявшегося 15-16 сентября заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) принято единогласное решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3.75-4.00% годовых. Решение начнет действовать с 17 сентября. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 года. Решение FOMC совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Сопроводительное заявление FOMC по итогам сентябрьского заседания вновь оказалось коротким и лаконичным. В нем не содержалось сигналов о перспективах денежно-кредитной политики (ДКП). В ходе пресс-конференции Кевин Уорш заявил, что прогнозов по ставке не даёт.

Между тем в обновленном экономическом прогнозе ФРС медианный прогноз участников FOMC по ключевой ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2026-2028 г.г. и долгосрочную перспективу, изменён в сторону повышения. В частности, прогноз по медианной ставке по федеральным фондам на 2026 год повышен на 30 б.п., а на 2027 и 2028 годы – на 50 б.п. ежегодно. Точечный график (dot plot) указывает, что участники FOMC закладывают ещё одно повышение ставки до конца 2026 года.

По сообщению Bloomberg, сразу после публикации решения ФРС американский рынок закладывал 50%-ную вероятность повышения ставки ФРС в октябре.

В ходе пресс-конференции Уорш отметил, что летние данные по инфляции не дали оснований говорить «о значимом улучшении базовых тенденций». По его словам, «инфляция слишком высока и остаётся такой слишком долго».

В ходе выступления глава ФРС объяснил недавний рост доходности казначейских облигаций. По его словам, с июля произошло три ключевых изменения, которые повлияли на рынок бондов: экономика и рынок труда укрепились; выросла конкуренция за капитал на фоне реального увеличения капзатрат; геополитические риски повысились. Уорш также отметил, что ФРС «очень внимательно» мониторит происходящее в сфере искусственного интеллекта.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась негативной, но в заключительные 30 минут торгов индексы скорректировались наверх. К закрытию торгов на NYMEX 16 сентября индекс DJIA снизился на 1.2%, индекс S&P 500 - на 0.4%, индекс Nasdaq Composite завершил торги почти без изменений (+0.02%), восстановившись после первоначального снижения.

Индекс доллара США (DXY) к 23:00 мск 16 сентября достиг отметки 100.25 (+0.64%). Доходность 10-летних казначейских облигаций к закрытию торгов выросла на 0.010 п.п. до 5.016%, доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась на 0.016 п.п. до 5.353%.