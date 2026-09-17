Заявление ФРС США о повышении ключевой ставки до 3.75-4.00% (ПОВТОР)

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 16 сентября 2026 года.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) 12-тью голосами «за» при отсутствии голосов «против» утвердил следующее заявление:

Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3.75-4.00% в целях реализации двойного мандата Федеральной резервной системы (ФРС). Комитет продолжает придерживаться политики поддержания значительного объема резервов в банковской системе.

Экономическая активность растет уверенными темпами. Несмотря на сохраняющуюся повышенную неопределенность, обусловленную, в частности, геополитическими событиями, внутренний спрос демонстрирует устойчивость. Наблюдается высокий рост производительности труда и значительные объемы капиталовложений. Темпы роста занятости соответствуют темпам роста рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

Инфляция остается высокой. Принятое сегодня решение будет способствовать более быстрому возвращению инфляции к целевому показателю Комитета в 2%. Комитет обеспечит ценовую стабильность.