ФРС вновь повысила прогноз по уровню ключевой ставки и инфляции

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 16 сентября, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 3.75-4.00%.

Решение начнет действовать с 17 сентября. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 года. Решение FOMC совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

После заседания Комитета были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с июньской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ключевой ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2026-2028 г.г. и долгосрочную перспективу, изменен в сторону повышения.

В 2026 году ожидается медианная ставка по федеральным фондам на уровне 4.1% (июньский прогноз: 3.8%), в 2027 году – 4.1% (ранее: 3.6%), в 2028 году – 3.9% (ранее: 3.4%), в 2029 году – 3.6% (новый прогноз). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.2% (ранее: 3.1%). Точечный график (dot plot) указывает, что участники FOMC закладывают еще одно повышение ставки до конца 2026 года.

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), также повышен. В 2026 году ставка ожидается в диапазоне 4.1-4.4% (ранее: 3.6-4.1%), в 2027 году - 3.6-4.4% (ранее: 3.1-3.9%), в 2028 году – 3.1-4.1% (ранее: 3.1-3.6%); в 2029 году – 3.1-3.6%, в долгосрочной перспективе - 3.0-3.6% (ранее: 3.0-3.5%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США на 2026-2027 г.г. и повысила прогноз по инфляции на 2026 и 2028 годы.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2026 году вырастет на 2.3% (ранее: 2.2%), в 2027 году увеличится на 2.4% (ранее: 2.3%), в 2028 году расширится на 2.2% (без изменений), в 2029 году вырастет на 2.1%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2026 год составил 4.1% (ранее: 4.3%); на 2027 год: 4.1% (ранее: 4.3%); на 2028 год: 4.1% (ранее: 4.2%), в 2029 году – 4.1%, на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2026 год: 3.7% (ранее: 3.6%); на 2027 год: 2.3% (без изменений); на 2028 год: 2.1% (ранее: 2.0%); на 2029 год – 2.0%; на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2026 год: 3.4% (ранее: 3.3%); на 2027 год: 2.5% (без изменений); на 2028 год: 2.2% (ранее: 2.1%); на 2029 год – 2.0%.