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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2026 г.Заявление ФРС США о повышении ключевой ставки д...
вчера 21:10

Заявление ФРС США о повышении ключевой ставки до 3.75-4.00%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 16 сентября 2026 года.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) 12-тью голосами «за» при отсутствии голосов «против» утвердил следующее заявление:

Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3.75-4.00% в целях реализации двойного мандата Федеральной резервной системы (ФРС). Комитет продолжает придерживаться политики поддержания значительного объема резервов в банковской системе.

Экономическая активность растет уверенными темпами. Несмотря на сохраняющуюся повышенную неопределенность, обусловленную, в частности, геополитическими событиями, внутренний спрос демонстрирует устойчивость. Наблюдается высокий рост производительности труда и значительные объемы капиталовложений. Темпы роста занятости соответствуют темпам роста рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

Инфляция остается высокой. Принятое сегодня решение будет способствовать более быстрому возвращению инфляции к целевому показателю Комитета в 2%. Комитет обеспечит ценовую стабильность.

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