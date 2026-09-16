Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.1 млн баррелей

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 11 сентября, выросли на 7.14 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.46 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.61 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 0.25 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина сократились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.