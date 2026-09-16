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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2026 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:14

Индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре снизился

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре составил 32 пункта против 35 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали индекс на отметке 34.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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