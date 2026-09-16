Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.8%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.1% в июне (пересмотрено с 0.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.0% в июне (пересмотрено с -1.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.30 против 1.37 годом ранее.