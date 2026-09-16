Цены на импорт в США в августе выросли на 0.7%, цены на экспорт - на 0.6%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в июле (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.4%.

В годовом сравнении цены на импорт повысились на 7.0%.

Цены на экспорт из США в августе выросли на 0.6% после сокращения на 1.4% в июле (пересмотрено с -1.3%).

В годовом сравнении цены на экспорт выросли на 8.6%.