Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после его снижения на 0.5% в июле (пересмотрено с -0.6%).

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 6.0%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в августе вырос на 1.4% после снижения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение базовых продаж на 0.5%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 6.9%.