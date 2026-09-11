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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2026 г.Инфляция в США в августе выросла на 0.4%, базов...
11.09.2026 15:35

Инфляция в США в августе выросла на 0.4%, базовая инфляция повысилась на 0.3%

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.1% в июле.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США составила 3.4%, как и в июле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.4% против 2.5% в июле.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.4%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с -0.1%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 0.3%.

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