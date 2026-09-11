Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14.0% с нейтральным сигналом

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 11 сентября, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение ставки без изменений.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия «существенным усилением» ценового давления в последние месяцы. При этом сигнал о дальнейших решениях по ставке оказался нейтральным. ЦБ сообщил, что «будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий».

По данным ЦБ, в июле текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 11.6% в пересчете на год в сравнении с 5.3% в среднем во II квартале 2026 года. Годовой показатель базовой инфляции в среднем составил 7.0% против 4.6% в среднем во II квартале. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6.3%. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Диапазон ее оценок повышен до 5-6% в пересчете на год.

По базовому прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6-7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

По оценке ЦБ, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Регулятор полагает, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

ЦБ оценивает денежно-кредитные условия как умеренно жесткие, а неценовые условия как жесткие. Процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка. Кредитная активность в последние месяцы была повышенной, прежде всего, за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой.

Регулятор сообщил об умеренном росте экономики: рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным, в то время как восстановление инвестиционной активности продолжается по сравнению с уровнями начала года. Напряженность на рынке труда постепенно снижается: дефицит кадров продолжает сокращаться, рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла.

Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 году. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе Минфина. Регулятор предупредил, что более высокий структурный первичный дефицит бюджета может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики.

23 сентября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки и будет опубликован обновленный среднесрочный экономический прогноз, запланировано на 23 октября 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров - 13:30 по московскому времени.