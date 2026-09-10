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EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 0.4 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 3.4 млн баррелей

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 4 сентября, сократился на 0.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.1 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.2 млн барр., составив 285.4 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 446 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с 1982 года. Операционный минимум для запасов нефти в SPR составляет от 250 млн до 300 млн барр. При более низком уровне запасов могут возникнуть сложности в функционировании резерва.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении нефти из SPR с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сузились на 0.7 млн барр. и составили 21.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.947 млн барр. в сутки против 13.862 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 сентября, снизились на 0.3 млн барр., запасы бензина сократились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.3 млн барр.

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