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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2026 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:58

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 1.3%

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в июне (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 1.2%, тогда как в предварительном отчете сообщалось о его росте на 1.3%.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 2.9% в июне (пересмотрено с +3.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.20 против 1.28 годом ранее.

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