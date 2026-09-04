Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 162 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 162 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 55 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за июль пересмотрены в лучшую сторону – с (-23 тыс.) до +21 тыс., за июнь – с +20 тыс. до +31 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 127 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 45 тыс.

В отчёте NFP говорится, что увеличение рабочих мест наблюдалось в сфере торговли продуктами питания, ресторанах и барах и в государственном муниципальном образовании. В секторе информационных технологий отмечено сокращение занятости.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в августе выросло на 28.4 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 1.1 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 10 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 62 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилась на 59.2 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 1.4 тыс., в оптовой торговле – увеличилось на 7.8 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 5 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе уменьшилось на 11 тыс., в сфере информационных технологий сократилось на 23 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 3.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 22 тыс. после повышения на 18 тыс. в июле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 16 тыс. после увеличения на 14 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом расширилось на 3 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи выросла на 0.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в августе увеличилось в целом на 35 тыс. по сравнению с июлем. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксирован отток 3.3 тыс. сотрудников. Число рабочих мест в сфере государственного муниципального образования выросло почти на 42 тыс.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе не изменился и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.1%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в прошлом месяце выросло на 115 тыс. до 7.03 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 569 тыс. до 162.75 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 551 тыс. до 105.64 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 683 тыс. до 169.78 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем составил 61.6%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.4 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в августе увеличилось с учётом сезонных колебаний на 159 тыс. до 1.93 млн, составив 27.0% от общего числа безработных против 25.5% в июле и 25.6% годом ранее.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 64 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.25 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в августе выросло на 735 тыс. до 134.29 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 223 тыс. до 28.54 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 414 тыс. до 4.39 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июлем и составил 7.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.1% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.4 часа против 34.3 в июле.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.75 долл против 37.65 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В июле почасовая зарплата выросла на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в августе выросла на 3.1% после повышения на 3.2% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 1298.60 долл в сравнении с 1291.40 долл месяцем ранее.