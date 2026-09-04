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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 сентября 2026 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:39

Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.4 часа против 34.3 в июле.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.75 долл против 37.65 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В июле почасовая зарплата выросла на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в августе выросла на 3.1% после повышения на 3.2% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 1298.60 долл в сравнении с 1291.40 долл месяцем ранее.

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