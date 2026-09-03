Курс доллара 86.8872   Курс евро 100.5980  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2026 г. Компонента занятости индекса ISM Services США ...
вчера 17:10

Компонента занятости индекса ISM Services США в августе осталась в области спада

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе выросла до 47.8 пункта против 47.4 месяцем ранее.

Индикатор оказался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сжатие найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

Другие новости

вчера
19:07
Дмитриев прокомментировал требование Трампа о возмещении ЕС военной помощи США Украине
вчера
18:49
Производитель вакцины "Мультифел" не получал официальных жалоб на побочные реакции у кошек
вчера
17:59
Официальный курс юаня на пятницу - 12,92 руб, доллара - 86,89 руб, евро - 100,60 руб
вчера
17:13
Более 7 тыс человек из 78 стран приняли участие в ВЭФ - Трутнев
вчера
17:10
Компонента занятости индекса ISM Services США в августе осталась в области спада
вчера
17:08
Индекс ISM Services США в августе умеренно вырос, превысив прогноз
вчера
17:06
Индекс PMI Services США за август пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:00
Минпромторг РФ планирует распространить нацрежим в закупках на мебель и канцтовары
вчера
17:00
Алиханов рассказал, на каких рейсах будут более востребованы самолеты МС-21
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.