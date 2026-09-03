Компонента занятости индекса ISM Services США в августе осталась в области спада

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе выросла до 47.8 пункта против 47.4 месяцем ранее.

Индикатор оказался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сжатие найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.