Число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 58% по сравнению с июлем

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 58% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 52.88 тыс. против 33.43 тыс. в июле.

По сравнению с августом 2025 года показатель снизился на 38%.

Главная причина увольнений в августе - реструктуризация, из-за нее сокращению подвергнулись 16.2 тыс. сотрудников. До этого пять месяцев подряд лидировала сфера ИИ, в августе она опустилась на четвертое место.

Всего за восемь месяцев текущего года было объявлено о планируемом увольнении 529.9 тыс. сотрудников, что оказалось на 41% меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Технологический сектор с начала года потерял 149 тыс. рабочих мест, став лидером по числу объявленных увольнений.