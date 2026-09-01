Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в августе не изменилась

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в августе составила 71.1, как и в июле. При этом в июле показатель уменьшился на 2.9 пункта, в июне - на 9.1 пункта.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя до 70.5.