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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2026 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
01.09.2026 17:07

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в августе не изменилась

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в августе составила 71.1, как и в июле. При этом в июле показатель уменьшился на 2.9 пункта, в июне - на 9.1 пункта.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя до 70.5.

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