Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в августе составил 51.7.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 51.0. Аналитики прогнозировали сохранение индекса без пересмотра на уровне 51.0.

В июле значение индекса составило 55.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине августа составил 4.0% против 4.3% в начале месяца и 4.2% в июле.