Курс доллара 85.6007   Курс евро 99.6820  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2026 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 16:49

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в августе снизился

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в августе снизился до 47.1 против 57.6 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 57.9.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
17:39
Путин отметил важность новаторских и смелых проектов для развития России
вчера
17:30
КАПВЛОЖЕНИЯ "ГАЗПРОМА" ПО МСФО ЗА I ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛИ 1,302 ТРЛН РУБ ПРОТИВ 1,35 ТРЛН РУБ ГОДОМ РАНЕЕ - ОТЧЕТ КОМПАНИИ
вчера
17:14
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ С СУББОТЫ - 12,73 РУБ, ДОЛЛАРА - 85,60 РУБ, ЕВРО - 99,68 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:03
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения
вчера
16:49
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в августе снизился
вчера
16:15
Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям - депутат ГД
вчера
15:45
РОССИЯ СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ ПОТРЕБНОСТИ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ В МИНЕРАЛЬНОМ СЫРЬЕ И СЕЙЧАС, И В БУДУЩЕМ - ГЛАВА МИНПРИРОДЫ РИА НОВОСТИ ПЕРЕД ВЭФ
вчера
15:34
Судившийся с блогерами новосибирский производитель БАДов получил иск на 53 млн руб
вчера
15:07
Биржевые цены на газ в Европе стабильны на отметке в $822 за тыс кубометров
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.