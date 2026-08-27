Курс доллара 84.2820   Курс евро 98.2897  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2026 г. Число повторных обращений по безработице в С...
сегодня 15:44

Число повторных обращений по безработице в США снизилось на 18 тыс.

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 августа, составило 203 тыс., уменьшившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 208 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс., пересмотрено с 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 205.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 августа, сократилось на 18 тыс. и составило 1.778 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.796 млн, пересмотрен с 1.799 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.789 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 августа, сократилось на 21.2 тыс. и составило 1.82 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.99 млн.

Другие новости

сегодня
17:09
Воронежское предприятие требует в суде 541 млн руб от авиакомпании Cubana
сегодня
16:36
Доходы бюджета РФ за I полугодие существенно превысили прогноз - Мишустин
сегодня
16:16
Юань демонстрирует заметный рост днем четверга
сегодня
15:58
Минсельхоз при необходимости должен быть готов помочь производителям и регионам - Мишустин
сегодня
15:44
Число повторных обращений по безработице в США снизилось на 18 тыс.
сегодня
15:40
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 4 тыс.
сегодня
15:38
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 1.3%
сегодня
15:38
Дефицит товарного торгового баланса США в июле расширился на 17.2%
сегодня
15:10
Суд признал еще один долг Блиновской по налогам
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.