Число повторных обращений по безработице в США снизилось на 18 тыс.

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 августа, составило 203 тыс., уменьшившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 208 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс., пересмотрено с 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 205.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 августа, сократилось на 18 тыс. и составило 1.778 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.796 млн, пересмотрен с 1.799 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.789 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 августа, сократилось на 21.2 тыс. и составило 1.82 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.99 млн.