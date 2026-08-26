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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2026 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле вырос на 1.1%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.4%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования повысился на 0.3% (пересмотрено с +0.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.6% после его роста на 1.1% в июне (пересмотрен с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.7% в июне (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.6%.

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