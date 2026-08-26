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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2026 г.ВВП США во II квартале вырос на 1.5%
вчера 15:31

ВВП США во II квартале вырос на 1.5%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в апреле-июне на 1.5%.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В I квартале ВВП США расширился на 2.1%.

По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%.

Согласно июньскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.2%.

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