Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

С февраля по июль 2026 года индекс опережающих экономических индикаторов вырос на 0.2% после падения на 1.3% за предыдущие шесть месяцев.