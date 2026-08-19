EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.4 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 0.8 млн баррелей

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 14 августа, вырос на 4.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.5 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 5.3 млн барр., составив 293.4 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 438.3 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с 1983 года. Операционный минимум для запасов нефти в SPR составляет от 250 млн до 300 млн барр. При более низком уровне запасов могут возникнуть сложности в функционировании резерва.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении 172 млн барр. нефти из SPR. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр. Решение было принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр. и составили 21.3 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.830 млн барр. в сутки против 13.805 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 августа, снизились на 0.33 млн барр., запасы бензина выросли на 1.08 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.44 млн барр.