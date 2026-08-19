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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.33 млн баррелей

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 августа, снизились на 0.33 млн барр., запасы бензина выросли на 1.08 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 1.44 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.

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