Курс доллара 84.5449   Курс евро 97.5141  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2026 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:39

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 2.1% в мае (пересмотрено с +1.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.30 против 1.39 годом ранее.

Другие новости

вчера
19:53
Перебои в поставках удобрений сохранятся в мире в течение нескольких лет - CoBank
вчера
19:14
Российский рынок акций за основную сессию упал на 4,29% и на 6,35% за неделю
вчера
19:05
ЮАНЬ ЗА РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ВЫРОС НА 30 КОПЕЕК – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:03
Changan не фиксирует обращений о треснувших от жары в России панорамных крышах
вчера
17:39
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился
вчера
17:36
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в августе снизился, инфляционные ожидания умеренно выросли
вчера
17:29
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет четвертый день подряд
вчера
16:39
Доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла до рекорда
вчера
16:06
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне вырос до $34,1 млрд - ЦБ
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.