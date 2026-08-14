Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 2.1% в мае (пересмотрено с +1.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.30 против 1.39 годом ранее.