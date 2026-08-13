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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 августа 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:38

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 22 тыс.

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 августа, составило 209 тыс., увеличившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 203 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 200 тыс., пересмотрено со 199 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 199 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 августа, уменьшилось на 22 тыс. и составило 1.777 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.799 млн, пересмотрен с 1.801 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.786 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 июля, сократилось на 7.4 тыс. и составило 1.86 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.03 млн.

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